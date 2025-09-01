¿Quiénes son las víctimas del asalto violento en Villa Carlos Paz?

La ciudad de Villa Carlos Paz se encuentra conmocionada por el asalto violento que sufrió una pareja de jubilados, en un hecho ocurrido el domingo pasado en horas de la madrugada en la zona del Centro Viejo. A causa del ataque, un hombre de 82 años resultó herido, fue trasladado hacia el Hospital Gumersindo Sayago y posteriormente derivado a Córdoba.

El episodio delictivo se produjo en una vivienda ubicada en Sarmiento y Curuzú Cuatiá, donde delincuentes ingresaron al domicilio y golpearon con brutalidad a los moradores para hacerse con diversos elementos de valor.

Tras haber quedado maniatado por varios minutos, el hombre logró liberarse de las ataduras y pidió auxilio.

Las víctimas son Dante Pedrotti y Marta Herrera, reconocidos vecinos de la ciudad, quienes fueron sorprendidos mientras se encontraban durmiendo. La cuidadora de la pareja, habló en las últimas horas con Cadena 3 y dijo: «Me llamó el yerno diciendo que los habían asaltado. Vine y encontré un desastre, la casa toda dada vuelta. A mi patrón lo subieron en la ambulancia, muy golpeado, con la cabeza ensangrentada por todos lados. A la señora, que es ciega, tenía la cara lastimada, le habían apretado la cara. Estaba muy nerviosa».

«Eran salvajes, los agarraron con tanta saña, fue impresionante. Él se estaba recuperando de una lesión en la cadera, y ella es no vidente. Estaban totalmente indefensos»; añadió la mujer.

A causa del ataque, Pedrotti (quien es militar retirado) resultó con hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas y se encuentra internado en el Hospital Aeronáutico.

Comenzó una intensa investigación y se busca intensamente a los ladrones, quienes escaparon del lugar con varios elementos de valor y alhajas que sacaron de una caja fuerte.