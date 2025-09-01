Bomberos del DUAR

Rescate dramático en Córdoba: una mujer cayó a un pozo negro de 9 metros

Bomberos del DUAR lograron sacar con vida a una vecina de 82 años.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 1 de septiembre de 2025 · 09:43

Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de barrio Poeta Lugones, donde una mujer de 82 años cayó a un pozo negro de aproximadamente nueve metros de profundidad.

Efectivos del DUAR intervinieron de inmediato y lograron rescatarla con vida, en un operativo que demandó maniobras de descenso y sujeción para poder izarla de manera segura.

Una vez en superficie, la mujer fue asistida por personal de emergencias médicas y trasladada a un centro de salud, donde ingresó con politraumatismos.

Comentarios