Rescate dramático en Córdoba: una mujer cayó a un pozo negro de 9 metros

Bomberos del DUAR
Rescate dramático en Córdoba: una mujer cayó a un pozo negro de 9 metrosBomberos del DUAR lograron sacar con vida a una vecina de 82 años.
Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de barrio Poeta Lugones, donde una mujer de 82 años cayó a un pozo negro de aproximadamente nueve metros de profundidad.
Efectivos del DUAR intervinieron de inmediato y lograron rescatarla con vida, en un operativo que demandó maniobras de descenso y sujeción para poder izarla de manera segura.
Una vez en superficie, la mujer fue asistida por personal de emergencias médicas y trasladada a un centro de salud, donde ingresó con politraumatismos.