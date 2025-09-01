Robo en Carlos Paz: Detuvieron a un sospechoso y atacó a los policías

El Escuadrón Motorizado Enduro de la Policía de Córdoba detuvo a un hombre en situación de calle luego de un robo en la zona del Burrito, sobre la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz.

Todo comenzó cuando la Central de Comunicaciones alertó sobre el hurto de un celular y describió las características del sospechoso. Con esa información, se montó un operativo cerrojo que permitió identificarlo.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó deshacerse de una bolsa en cuyo interior se hallaba el teléfono sustraído. Poco después, el damnificado reconoció el aparato como propio.

Ante la situación, el acusado trató de escapar y forcejeó con los agentes, pero finalmente fue reducido y trasladado a la Alcaldía local. Quedó a disposición del magistrado interviniente.