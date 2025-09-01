Un auto cargado de perfume y nervios: descubren 14 kilos de cocaína en Salta

Un control vehicular en la provincia de Salta terminó con un hallazgo impactante: dentro del tanque de combustible de un auto se ocultaban 14 kilos de cocaína.

El procedimiento se activó luego de que los efectivos advirtieran un fuerte olor a perfume en el interior del vehículo. A esto se sumaron las respuestas dubitativas de los tres ocupantes, dos hombres y una mujer, además de claros signos de manipulación en la bomba de combustible.

Ante las sospechas, el vehículo fue revisado a fondo. Allí se encontraron 13 paquetes rectangulares, prolijamente envueltos en medias y sumergidos en el tanque, que contenían la droga.

Los ocupantes quedaron bajo disposición de la justicia federal mientras se investiga la procedencia y destino de la sustancia.