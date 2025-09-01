Un niño llevó al colegio el arma reglamentaria de su papá policía

Un niño de 12 años llevó a la escuela el arma reglamentaria de su papá policía y se la mostró a sus compañeros, en un preocupante hecho que ocurrió en una escuela primaria de la ciudad de Córdoba y causó conmoción.

Se trata de un alumno de sexto grado que asiste a un establecimiento ubicado en la zona norte de la capital cordobesa.

El episodio derivó en la intervención de las autoridades y el progenitor se hizo presente en el lugar para hacerse cargo de la pistola 9 milímetros que su hijo había llevado a clases. El Ministerio de Educación de la Provincia también inició una serie de actuaciones para acompañar a la comunidad y la premisa es resguardar a todos los menores involucrados.

El efectivo policial se disculpó y explicó que desconoce en qué momento el niño se hizo con el arma.