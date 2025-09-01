Una camioneta volcó sobre la banquina en cercanías de Villa del Totoral

Un accidente de tránsito se registró este fin de semana en la Ruta Provincial N.º 17, en inmediaciones de Villa del Totoral.

A la altura del kilómetro 72, una Pick-Up Ford Ranger perdió el control y terminó sobre la banquina, recostada en su lateral izquierdo.

Al lugar acudió una ambulancia local, que asistió al conductor, un hombre de 55 años, constatando que no presentaba lesiones.

El vehículo permaneció varios minutos obstruyendo parcialmente el sector hasta que fue retirado por servicios de auxilio.