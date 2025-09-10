Carlos Paz presenta un nuevo plan de seguridad integral

Este viernes 12 de septiembre, a las 20.15, se llevará a cabo la presentación oficial del nuevo esquema de seguridad integral de Villa Carlos Paz. El encuentro será en el estadio Arena y está dirigido a los vecinos del Distrito Este de la ciudad.

Durante la jornada también se dictará una capacitación bajo la consigna “Protección contra las estafas virtuales”, en el marco de las políticas municipales para reforzar la seguridad comunitaria.

La actividad es abierta a la comunidad y se enmarca dentro de un plan de encuentros por distritos que buscan fortalecer la prevención y la participación vecinal.