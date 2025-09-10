Carlos Paz: un auto atropelló a una mujer que circulaba en bicicleta

En horas de la mañana de este miércoles se produjo un accidente de tránsito con lesiones en la intersección de calles Sabattini y Mariano Juárez, en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 83 años que manejaba un Ford Escort colisionó con una bicicleta conducida por una mujer de 57 años.

Al lugar acudió un servicio de emergencias, que diagnosticó a la ciclista con politraumatismo en el hombro derecho. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Sayago para su atención.

El conductor del automóvil no sufrió lesiones. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.