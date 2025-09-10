Cayeron dos hombres y una mujer en Pilar con equipos para desactivar alarmas

En las últimas horas, un operativo policial realizado en la localidad de Pilar, departamento Río Segundo, terminó con la detención de dos hombres y una mujer mayores de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en la esquina de calles Gildo Giotto y Zenón López, donde personal policial controló un Toyota Corolla en el que se desplazaban los tres ocupantes.

Durante la requisa, se hallaron llaves y controles adulterados electrónicamente, utilizados como inhibidores de alarmas, además de otros elementos vinculados a maniobras delictivas.

Los detenidos, oriundos de la ciudad de Córdoba, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.