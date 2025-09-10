Cayó un prófugo en el sur de Córdoba: lo buscaban por abuso sexual

Un hombre de 28 años que, era buscado por un caso de abuso sexual en Buenos Aires, fue detenido por efectivos policiales en el sur de la Provincia de Córdoba.

El sospechoso fue atrapado en la localidad de Las Higueras tras un operativo policial cargo del personal de la Brigada de Investigaciones y quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100.

Según pudo conocerse, el detenido registraba un pedido de captura solicitado por la Fiscalía de San Vicente en una causa por abuso sexual con acceso carnal y era intensamente buscado.