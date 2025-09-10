Conductor alcoholizado huyó y fue detenido tras persecución en Córdoba

En las últimas horas, personal policial detuvo a un hombre de 36 años que conducía en estado de ebriedad por las calles de barrio Comercial, en Córdoba capital.

El vehículo, una camioneta Toyota Hilux, había sido detectado por las cámaras del 911 cuando circulaba de manera peligrosa y a gran velocidad. Tras un seguimiento controlado, lograron interceptarlo en calle Icho Cruz al 600.

En la camioneta viajaban además otras tres personas, que fueron identificadas en el lugar. El conductor, en tanto, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo.

El hombre fue trasladado a sede policial y el vehículo quedó secuestrado.