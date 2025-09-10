Detectan un auto con motor y papeles falsos en control de la Caminera

En un operativo de control realizado esta mañana por personal de la Policía Caminera en el departamento Río Segundo, dos hombres de 25 y 27 años fueron detenidos mientras circulaban en un Fiat Pulse.

El vehículo presentaba adulteraciones en el número de motor y chasis, además de documentación falsa. Durante la inspección, los uniformados advirtieron irregularidades en la tarjeta identificatoria del rodado, signos de forzamiento en la cerradura y alteraciones en las medidas de seguridad suplementarias.

Como parte del procedimiento, se incautaron cuatro teléfonos celulares, documentación de transferencias de vehículos con firmas presuntamente apócrifas y el automóvil en cuestión.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial junto a los elementos secuestrados y quedaron a disposición de la justicia.