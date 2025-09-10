El mapa de los incendios: controlaron los focos que había en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil dio a conocer el informe de situación y confirmó que fueron contenidos los incendios desatados en la Provincia de Córdoba. Una jornada infernal se vivió en las sierras a causa de las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento, que complicaron la labor de los bomberos voluntarios.

Durante las últimas doce horas, se combatieron 14 focos en distintos puntos del territorio provincial.

A pesar de las condiciones climáticas adversas a raíz, el personal de más de 35 cuarteles con respaldo del Plan Provincial de Manejo del Fuego y ETAC procedieron a la contención y/o extinción de los incendios en La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia (Taym y La Marianita), Despeñaderos, Monte Ralo, Unquillo, Cosquín, Villa Allende, Totoral (dos focos) y Corralito.

Únicamente, se encuentra activo un foco en la zona de La Francia.

«A partir de la activación rápida de todo el sistema de alertas preventivas del Gobierno de Córdoba, y con un enorme trabajo realizado por parte de más de 250 personas entre bomberos voluntarios, personal del Plan de Manejo del Fuego y ETAC, pudimos contener y en otros casos extinguir trece de catorce focos activos»; señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

«Quiero destacar especialmente a cada hombre y mujer que hoy dejó a su familia o la ocupación que tenía en el momento, para salir rápidamente a combatir el fuego. Los 194 cuarteles de bomberos voluntarios que tenemos en la Provincia, debidamente equipados con una fuerte inversión provincial, son claramente la columna vertebral de nuestro sistema de emergencias ante incendios y otras catástrofes»; completó Quinteros.