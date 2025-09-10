Incautaron más de 6 mil dosis de marihuana en Córdoba

Un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal permitió a la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestrar una importante cantidad de drogas en barrio Ampliación Ferreyra.

El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio de Pasaje Público s/n, Manzana 6 Lote, donde tras intensos registros los efectivos incautaron 6.094 dosis de marihuana en trozos, seis plantas de cannabis sativa, una réplica de arma de fuego, 50 cartuchos calibre 22, una vaina servida y diversos elementos vinculados a la causa.

Este procedimiento se conecta con los operativos realizados el pasado 28 de agosto, cuando la FPA detuvo a cuatro narcomenudistas e incautó drogas, armas, dinero y vehículos en los barrios 12 de Julio, Nueva Esperanza y Ciudad de Mis Sueños.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenaron la remisión de los elementos secuestrados.