Persecución en la ruta 9: atraparon a dos hombres en un auto buscado

Ayer por la tarde, la Policía Caminera detuvo a dos hombres de 28 y 43 años luego de una persecución sobre la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 904.

El operativo se inició cuando los uniformados advirtieron que la documentación de un Toyota Corolla no coincidía con el dominio que llevaba colocado. Al intentar ser controlados, los ocupantes emprendieron la huida y comenzó un seguimiento controlado.

La persecución concluyó en cercanías de Villa María de Río Seco, donde el vehículo fue interceptado. Al verificar sus antecedentes, se constató que registraba pedido de secuestro.

Los hombres quedaron aprehendidos y, junto al rodado incautado, fueron trasladados a la dependencia policial. Interviene en la causa el magistrado de la ciudad de Deán Funes.