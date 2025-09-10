Piden investigar el crimen del hombre apuñalado cuando iba a la panadería

La familia de Ricardo Morales, el albañil que murió tras haber sido apuñalado cuando se dirigía a una panadería de Córdoba, pidió que se amplíe la investigación y se constituyó como querellante. La causa cuenta con un detenido y el dramático suceso se remonta al pasado domingo 3 de agosto en el barrio Villa 9 de Julio.

La víctima fue atacada en la calle Coquena al 800 cuando iba a comprar en un comercio de la zona.

Para los hijos del hombre asesinado, podría haber más personas involucradas en el ataque y revelaron que «faltaba dinero» en la casa de su padre. En ese sentido, aportaron imágenes de cámaras de seguridad donde se ve el comportamiento del único detenido, Valentín René Vivas (71), quien fue arrestado al día siguiente en la localidad de Morteros cuando intentaba escapar.

El hombre está acusado de homicidio y el próximo viernes prestaría declaración indagatoria.