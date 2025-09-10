Punilla azotada por el viento: barrios sin energía y complicaciones en la ruta 38

Un fuerte temporal de viento afectó hoy Punilla y generó múltiples inconvenientes en localidades del valle.

En Tanti, un árbol cayó en la intersección de calle Bolivia y ruta provincial 28, mientras que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informó interrupciones del servicio eléctrico en numerosos barrios: Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

En Villa Santa Cruz del Lago, las ráfagas derribaron un poste de alumbrado público a la altura del complejo Peko’s. El incidente obligó a reducir la circulación en la ruta nacional 38 y provocó demoras en un sector de alto tránsito turístico.

Personal de seguridad vial y de mantenimiento trabajó en el despeje de la calzada y en la reparación de las instalaciones dañadas. Hasta el momento no se registraron heridos, aunque los daños generaron complicaciones en la vida cotidiana de vecinos y visitantes.