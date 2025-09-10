Robo en La Quinta: intentaron llevarse electrodomésticos y terminaron detenidos

La policía sorprendió a dos personas en un domicilio de barrio La Quinta, donde habían dejado bolsas con estufas y un ventilador listos para llevarse.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en la esquina de Los Algarrobos y Los Aromos, cuando un llamado de alerta a la Central de Comunicaciones movilizó al Comando de Acción Preventiva.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron bolsas con elementos a un costado de la vivienda y detuvieron a un hombre de 25 años. Poco después, observaron a otro joven que intentaba huir y lograron interceptarlo tras una breve persecución.

Ambos fueron trasladados a la alcaldía local. Entre lo recuperado se contabilizaron tres estufas y un ventilador.