Robó un perro galgo y pidió rescate: lo detuvieron en Brinkmann

Un episodio insólito ocurrió anoche en el departamento Ansenuza, cuando un joven de 24 años fue detenido en un operativo sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura del kilómetro 36, en cercanías de Brinkmann.

Según informaron fuentes policiales, el detenido estaba involucrado en el robo de un perro de raza galgo en la localidad de Sebastián El Cano. Posteriormente, habría intentado negociar un rescate económico para devolverlo a sus dueños.

El procedimiento permitió recuperar al animal y trasladarlo en buen estado, mientras que el joven fue llevado a la comisaría local. Quedó a disposición de la Justicia.