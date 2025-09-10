Salvaje agresión a un joven en Villa Carlos Paz: el dramático video

Un accidente de tránsito derivó en una salvaje agresión que terminó con un joven hospitalizado y dos detenidos, tras un violento episodio registrado el domingo pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local, que muestran el momento en que los ocupantes de un Renault 9 atacan brutalmente al conductor de un Volkswagen Gol Trend.

uD83DuDEA8 Brutal ataque en Carlos Paz uD83DuDEA8

Tras un choque en calle Roma, ocupantes de un Renault 9 golpearon salvajemente a un joven y lo dejaron hospitalizado. El violento episodio quedó grabado en cámaras de seguridad y terminó con dos detenidos. pic.twitter.com/HI2pzUxeWi — EL DIARIO (@diariocarlospaz) September 10, 2025

La víctima iba acompañado de un amigo y sufrió la fractura de la nariz y nueve puntos de sutura en la cara, por lo que fue trasladado al nosocomio local. En su declaración, aseguró que sus agresores se encontraban «drogados» y que el hombre destrozó el parabrisas de su vehículo con un fierro y luego agarró una piedra y se la tiró en el rostro.

Todo se produjo sobre la calle Roma, en la zona oeste de la ciudad, y tomó intervención el personal policial.

«Venía con un amigo en un Gol Trend. Estábamos estacionando, un Renault 9 se subió a la vereda, chocó un poste de luz y después a nosotros. El auto quedó encastrado entre el poste de luz y el Gol. Ahí la conductora nos empezó a agredir»; dijo Ignacio, quien concedió una entrevista a El Doce.

La pareja fue detenida y ha sido imputada en las últimas horas, al tiempo que se analizan los videos que no tardaron en viralizarse.