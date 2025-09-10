Salvaje agresión a un joven en Villa Carlos Paz: el dramático video

Un choque derivó en una brutal golpiza
Salvaje agresión a un joven en Villa Carlos Paz: el dramático videoEl violento hecho ocurrió el domingo pasado en horas del mediodía sobre la calle Roma.
Un accidente de tránsito derivó en una salvaje agresión que terminó con un joven hospitalizado y dos detenidos, tras un violento episodio registrado el domingo pasado en la ciudad de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió alrededor del mediodía y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un local, que muestran el momento en que los ocupantes de un Renault 9 atacan brutalmente al conductor de un Volkswagen Gol Trend.
La víctima iba acompañado de un amigo y sufrió la fractura de la nariz y nueve puntos de sutura en la cara, por lo que fue trasladado al nosocomio local. En su declaración, aseguró que sus agresores se encontraban «drogados» y que el hombre destrozó el parabrisas de su vehículo con un fierro y luego agarró una piedra y se la tiró en el rostro.
Todo se produjo sobre la calle Roma, en la zona oeste de la ciudad, y tomó intervención el personal policial.
«Venía con un amigo en un Gol Trend. Estábamos estacionando, un Renault 9 se subió a la vereda, chocó un poste de luz y después a nosotros. El auto quedó encastrado entre el poste de luz y el Gol. Ahí la conductora nos empezó a agredir»; dijo Ignacio, quien concedió una entrevista a El Doce.
La pareja fue detenida y ha sido imputada en las últimas horas, al tiempo que se analizan los videos que no tardaron en viralizarse.