San Francisco: secuestraron más de 28 motos y un auto con pedido judicial

La Policía de Córdoba desplegó un operativo en el marco del Plan 90/10, junto a fuerzas federales y de Santa Fe. Además, se recuperó un vehículo con pedido judicial.

Un amplio operativo interfuerzas se realizó en las últimas horas en la ciudad de San Francisco y en localidades cordobesas limítrofes con Santa Fe, como parte del Plan 90/10.

El procedimiento dejó un saldo de diez personas detenidas, además del secuestro de más de 28 motocicletas vinculadas a distintos hechos delictivos y de un vehículo con pedido judicial vigente.

Del despliegue participaron efectivos de la Policía de Córdoba, junto con personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y la Policía de Santa Fe.

El operativo tuvo como objetivo reforzar la seguridad en los corredores fronterizos entre ambas provincias y prevenir delitos mediante controles vehiculares y de identificación.