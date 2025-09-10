Departamental Punilla Norte

Secuestraron dos motos robadas tras allanamientos en Capilla del Monte

Tras una investigación, se desplegó un intenso operativo y también se lograron recuperar repuestos.
miércoles, 10 de septiembre de 2025 · 09:28

Tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Capilla del Monte, se logró el secuestro de dos motos y varios repuestos que estarían vinculados a hechos delictivos en el Valle de Punilla.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Brigada de investigaciones Criminales de la Departamental Punilla Norte, que llevó adelante una minuciosa investigación y cumplió con una orden de la Fiscalía de Cosquín.

Luego de haber ingresado a varios domicilios de la localidad, se procedió al secuestro de dos  motocicletas (ambas con pedido de secuestro vigente) y varias motopartes.

Allanamientos Capilla del Monte Departamental Punilla Norte motos robadas

