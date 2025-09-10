Simularon hechos reales para mostrar la respuesta policial en Córdoba

La Policía de Córdoba realizó una jornada de exhibición de protocolos de intervención en la Escuela de Oficiales, ubicada en barrio Las Palmas.

El encuentro tuvo como objetivo mostrar cómo actúa el personal policial frente a hechos que forman parte de la rutina diaria, como episodios de violencia familiar, personas agresivas o situaciones con armas blancas.

Las escenas fueron recreadas por efectivos de la Dirección de Entrenamiento Policial Permanente, que escenificaron distintos escenarios para exhibir las resoluciones y procedimientos adoptados en cada caso.

La actividad fue encabezada por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, y contó con la presencia del subjefe Federico Cisnero, integrantes del Estado Mayor Policial, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de Córdoba, además de medios de prensa e invitados.