Todos los incendios se encuentran contenidos

La secretaría de Gestión de Riesgo comunica que los incendios que se desarrollaron en lo que va de la jornada de este miércoles se encuentran contenidos gracias al trabajo articulado de los equipos de emergencia.

Algunos de los focos se desarrollaron en La Calera, Jesús María, Achiras, Alta Gracia, Despeñaderos, Tulumba y en inmediaciones a El Arañado y Deán Funes.

En el lugar permanecen trabajando bomberos voluntarios junto a personal de la Dirección de Manejo del Fuego (Ministerio de Seguridad), con el objetivo de controlar el perímetro y evitar reinicios, teniendo en cuenta que permanecerá el viento fuerte.

Cabe mencionar que durante el combate de los incendios, a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica, 3 aeronaves hidrantes fueron parte del operativo coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Intervinieron en los focos ígneos de Achiras, Alta Gracia y Despeñaderos. Como medida preventiva, se dispuso que un avión hidrante permanezca en stand by en Alta Gracia y otro en la base de la Dirección Provincial de Aeronáutica del Gobierno, que cuenta con guardia activa durante las 24 horas para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

“Pedimos a la población que por favor recuerde que está prohibido encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba”, remarcó el vocero Roberto Schreiner.

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en Córdoba

Desde el 2 de junio, rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial, hasta el 31 de diciembre del corriente año.

El período del año en donde el riesgo de incendios forestales es mayor comienza con el fin del otoño y comienzo del invierno después de las primeras heladas, ya que las bajas temperaturas y heladas secan la vegetación, la cual se transforma en material altamente combustible, sobre todo en valles y serranías.

El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente “el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios”.