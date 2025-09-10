Un delivery perdió la vida tras estrellarse contra un colectivo

Un delivery perdió la vida en un trágico hecho registrado esta mañana en la ciudad de Córdoba. El joven colisionó contra un colectivo de la línea 71 en la intersección de Duarte Quirós y Arrecifes y terminó debajo del transporte urbano.

El cadete pertenecía a la empresa «Pedidos Ya», circulaba a una alta velocidad y no logró detener su marcha.

El rodado menor terminó impactando contra la unidad, que iba a detenerse en una parada cercana.

A causa del siniestro, el conductor se deslizó debajo del colectivo y, pese a que llevaba el casco puesto, el personal del servicio de emergencias constató su fallecimiento por las heridas sufridas.