Un motociclista atropelló a policías y fue detenido en Carlos Paz

Un violento episodio ocurrió esta madrugada en Villa Carlos Paz, cuando un motociclista de 20 años embistió a personal policial que intentaba identificarlo en barrio La Quinta.

El hecho se produjo alrededor de las 2.05 en la esquina de Roma y Gounod, cuando el joven, que circulaba en una motocicleta Honda Wave 110cc, evadió la señal de alto durante un patrullaje preventivo.

Posteriormente, las cámaras del Centro de Monitoreo registraron la moto en el sector y alertaron a la patrulla. Al descender los efectivos para controlarlo, el conductor embistió a los policías, cayendo junto a ellos al suelo.

En medio de la resistencia, el motociclista fue reducido y detenido. Luego fue trasladado a la alcaldía local y se procedió al secuestro del rodado.

La causa quedó bajo investigación judicial.