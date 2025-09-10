Una mujer despistó con su auto en la ruta 35 y fue hospitalizada

Anoche se produjo un accidente de tránsito en la ruta nacional 35, a la altura del kilómetro 594, en jurisdicción del departamento General Roca, sur de la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Fiat Uno despistó mientras era conducido por una mujer de 49 años, con domicilio en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.

La conductora fue asistida en el lugar por personal sanitario y trasladada en ambulancia hacia el hospital de Del Campillo, donde quedó en observación médica.