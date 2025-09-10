Una mujer se accidentó anoche en los Cortes de Furt

Un accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de la ruta nacional 38 y Cortes de Furt, en barrio Villa del Lago de Carlos Paz.

Personal policial llegó al lugar y se entrevistó con una mujer de 32 años, quien relató que había perdido el control de su motocicleta Rowsser 125 cc y cayó al pavimento.

Un servicio de emergencias asistió a la conductora, constatando que no presentaba lesiones de consideración. Tras la revisión médica, se informó que no era necesario su traslado y pudo retirarse por sus propios medios.