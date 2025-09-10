Violento accidente en Córdoba: tres vehículos involucrados y un vuelco

Choque múltiple en la capital
Violento accidente en Córdoba: tres vehículos involucrados y un vuelcoEl accidente ocurrió esta mañana en una transitada intersección de la ciudad. Uno de los rodados terminó dado vuelta y fue necesaria la intervención de un servicio de emergencias y de la Policía.
Esta mañana, un choque múltiple sorprendió a los vecinos de barrio Villa Páez, donde tres vehículos colisionaron en la esquina de Octavio Pinto y Doctor Ángel Roffo.
Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó volcado en plena calzada, lo que generó tensión en la zona y obligó a cortar el tránsito.
En el lugar intervino un servicio de emergencias que asistió a los involucrados, mientras personal policial trabajó para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector.