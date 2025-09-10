Violento accidente en Córdoba: tres vehículos involucrados y un vuelco

Esta mañana, un choque múltiple sorprendió a los vecinos de barrio Villa Páez, donde tres vehículos colisionaron en la esquina de Octavio Pinto y Doctor Ángel Roffo.

Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó volcado en plena calzada, lo que generó tensión en la zona y obligó a cortar el tránsito.

En el lugar intervino un servicio de emergencias que asistió a los involucrados, mientras personal policial trabajó para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector.