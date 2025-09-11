Accidente en Bv Sarmiento deja grave a una motociclista

Un grave accidente se produjo en la tarde de este jueves sobre bulevar Sarmiento de Villa Carlos Paz y dejó como saldo a una motociclista de 27 años con un traumatismo de cráneo severo.

De acuerdo a la información a la que accedió EL DIARIO, la colisión se produjo cuando la conductora de un automóvil, de unos 50 años, habría detenido la marcha en la banquina por un desperfecto mecánico. Al intentar reincorporarse a la avenida, se produjo el impacto contra la motocicleta.

En la caída, la joven perdió el casco y golpeó con violencia su cabeza contra el pavimento. Fue asistida de inmediato por los servicios de emergencias y trasladada al Hospital Sayago, donde permanece internada en estado delicado.

Por estas horas, la Sarmiento se encuentra cortada y con un fuerte embotellamiento vehicular. Las autoridades solicitaron a los conductores extremar precauciones.