Así es el operativo de búsqueda por el padre que desapareció con su hijo

Capilla del Monte. Una intensa búsqueda se desarrolla en Capilla del Monte para dar con el paradero de Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, quienes desaparecieron en la tarde del miércoles tras dirigirse a la zona del río Calabalumba. La preocupación crece con el paso de las horas y la incertidumbre se agrava en la comunidad.

El operativo comenzó luego de la denuncia realizada por familiares y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua. Más de 100 personas participan del rastrillaje en el perilago del dique El Cajón, con la intervención de efectivos policiales de la Departamental Punilla, bomberos voluntarios de Capilla del Monte, DUAR, ETAC, división Canes de la Policía de Córdoba y operadores de drones. Además, buzos especializados trabajan en las aguas del dique y se realizan recorridos en la zona agreste.

En el lugar se halló un vehículo Renault Aveo, propiedad de Fink, estacionado con las medidas de seguridad activadas. Sobre el rodado trabaja la Policía Científica del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte desarrolla tareas específicas bajo las instrucciones de la Fiscalía interviniente.

Las autoridades difundieron también la descripción física de las personas buscadas: Cristian Fink mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura media, tez blanca y cabello corto. El pequeño Álvaro es de contextura delgada, tiene cabello corto de color claro, tez blanca y una altura aproximada de 1,10 metros.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada en la dependencia policial o judicial más cercana.

