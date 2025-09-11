Cayó una mujer que vendía drogas junto a su pareja, ocurrió en Tanti

Una mujer que se dedicaba a la venta de drogas al menudeo en el Valle de Punilla y contaba con pedido de captura, fue detenida durante un allanamiento que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó en las últimas horas en la ciudad de Tanti.

La sospechosa fue aprehendida en la calle Tierra del Fuego al 100, donde además se logró secuestrar un automóvil y otros elementos importantes para la causa.

Según pudo conocerse, el domingo pasado se llevó adelante otro procedimiento y se había logrado detener a la pareja de la mujer con varias dosis de cocaína.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, que ordenó la remisión de lo incautado y el traslado de la detenida a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.