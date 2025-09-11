Choque en San Francisco dejó a una mujer de 79 años con graves fracturas

La víctima fue derivada a una clínica con fractura de tibia y peroné, luego de impactar con una moto conducida por una adolescente de 15 años.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la ciudad de San Francisco, en la intersección de Echeverría y Gerónimo del Barco, barrio Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Motomel Blitz conducida por una mujer de 79 años colisionó con una Honda Wave sin dominio visible, guiada por una joven de 15 años.

En el lugar trabajó un móvil de Cruz Verde que trasladó a la mujer hacia la Clínica Regional, donde los médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné. En tanto, la adolescente no sufrió lesiones.

Los vehículos fueron resguardados por la policía y las autoridades investigan las causas que desencadenaron el siniestro vial.