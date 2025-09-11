Córdoba: la Policía recuperó motos robadas y secuestró rodados sin papeles

En distintos procedimientos realizados en la ciudad de Córdoba, la Policía logró la recuperación de motocicletas sustraídas y el secuestro de otros vehículos que circulaban en infracción. Los operativos se llevaron a cabo gracias a la plataforma Cordobeses en Alerta, que articula denuncias ciudadanas y el monitoreo de cámaras de seguridad.

En barrio Yofre, una mujer pidió auxilio en la plaza de la zona luego de que un hombre intentara robarle su moto. Tras el aviso, personal policial llegó rápidamente y aprehendió al sospechoso, logrando que la damnificada recuperara su vehículo.

En el sector noroeste de la Capital, operadores del sistema de videovigilancia detectaron a un motociclista que circulaba a gran velocidad en una Yamaha 110 e intentaba cometer arrebatos en la vía pública. Tras una persecución, la Policía interceptó la moto y la restituyó a su propietaria.

En tanto, en barrio San Vicente, dos jóvenes de 18 y 19 años fueron detenidos luego de evadir un control policial. La persecución comenzó en calles Pellegrini y Entre Ríos y finalizó con la aprehensión de ambos y el secuestro de la motocicleta en la que se trasladaban.

Por otra parte, en barrio Urca, efectivos policiales secuestraron una moto sin dominio ni documentación. El conductor, que circulaba sin casco, fue infraccionado conforme al artículo 111 del Código de Convivencia.

Operativos similares se realizaron en Ampliación Palmar y en Santa Clara de Asís, donde fueron secuestradas una Motomel 110 y una Keller 110 respectivamente, ambas sin patente colocada.

De esta manera, los patrullajes preventivos y la intervención ciudadana a través de Cordobeses en Alerta continúan siendo herramientas clave para prevenir delitos y reforzar la seguridad en la Capital.