Córdoba: Una mujer chocó su auto contra un camión y perdió la vida

Una mujer de 31 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido este jueves en horas de la mañana en la Variante Juárez Celman, a la altura del barrio Ciudad de los Niños. Según pudo conocerse, la víctima se trasladaba a bordo de un vehículo Ford Ka que colisionó contra un camión a la altura del kilómetro 8.

Se investigan las causas que originaron el choque fatal y la dinámica del accidente.

Testigos contaron que el rodado menor impactó contra el transporte donde viajaba un hombre y la conductora falleció en el acto. Cuando el personal del servicio de emergencias arribó al lugar, se constató que no tenía signos vitales.

Se inició una investigación judicial y vecinos de la zona sostuvieron que se trata de un tramo donde hay múltiples accidentes.