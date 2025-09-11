Córdoba: volcó un camión hormigonero y el chofer terminó hospitalizado

Un hombre fue trasladado al Sanatorio Allende luego de volcar con un camión Iveco cargado con hormigón en barrio Argüello. El vehículo perdió el control y terminó recostado sobre uno de sus laterales, provocando el derrame de la carga.

El accidente ocurrió durante la mañana en Bv. de los Polacos al 8100, cuando el conductor perdió el dominio del rodado por causas que todavía se investigan. El camión volcó sobre uno de sus laterales y quedó atravesado en la calzada.

El chofer, mayor de edad, fue asistido por personal de emergencias médicas y trasladado al Sanatorio Allende con un traumatismo de cadera.

En el operativo trabajaron además bomberos voluntarios de Villa Allende, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y en la limpieza del material derramado en la vía pública.