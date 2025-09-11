Detuvieron a un grupo de gendarmes que pedían «coimas» a camioneros

Un total de catorce gendarmes fueron detenidos por pedir «coimas» a camioneros en el sur de Córdoba. En la causa, tomó intervención el juez federal Carlos Ochoa, quien ordenó una serie de allanamientos en el destacamento que Gendarmería Nacional tiene en la localidad de Sampacho.

Se los acusa de detener a transportistas que no tenían la documentación en regla y pedirles un pago en efectivo.

El escándalo se desató en el mes de febrero, luego de una seguidilla de denuncias que hicieron los choferes. Entre los detenidos, según trascendió, estaría a jefa del destacamento. Asimismo, se apartó a otros seis militares que se desempeñaban en la zona.