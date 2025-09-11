¿Dónde está Alma, la adolescente desaparecida en Cosquín?

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Alma Mía Trinidad Olea, de 15 años, quien permanece desaparecida desde mediados de agosto en la ciudad de Cosquín.

La adolescente es de contextura delgada, mide 1,60 metros de altura, tiene cabello oscuro corto a la altura de los hombros, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jeans azul, una campera de nylon rosa y negra y zapatillas negras con tiras blancas tipo “Vans”.

Cualquier información puede comunicarse a la Unidad Judicial Móvil de Cosquín (03541-454985/453556/452199/453909/452293, internos 56801/02/03), a la Comisaría de Cosquín (3541-458160) o a la dependencia policial o judicial más cerc

ana.