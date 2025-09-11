El peor final en Capilla del Monte: padre e hijo fueron encontrados sin vida

Tras horas de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que Cristian Fink, de 37 años, y su hijo Álvaro, de 3, fueron encontrados muertos en el área del perilago del dique El Cajón.

El operativo había comenzado luego de la denuncia realizada por familiares, cuando padre e hijo no regresaron tras dirigirse hacia la zona del río Calabalumba. En el rastrillaje participaron más de 100 efectivos de la Departamental Punilla, bomberos voluntarios, DUAR, ETAC, división Canes de la Policía de Córdoba y equipos de drones, además de buzos especializados.

En el lugar se había hallado previamente el vehículo Renault Aveo de Fink, estacionado y con las medidas de seguridad activadas, lo que intensificó la preocupación en la comunidad.

Las tareas estuvieron coordinadas por la Fiscalía de Cosquín, a cargo del doctor Nelson Lingua, con intervención de Policía Científica y la Brigada de Investigaciones.