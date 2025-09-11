Horror: Rescataron a dos mujeres que estaban cautivas en Córdoba

Un hombre de 28 años fue detenido durante un allanamiento y se descubrió que mantenía cautivas a dos mujeres, en un aberrante hecho registrado en una vivienda de la ciudad de Córdoba.

El personal de la Brigada de Investigaciones Criminales llevó adelante un procedimiento en una vivienda de calle José Iriarte al 1800 de barrio Villa Richardson, donde fueron rescatadas dos mujeres de 23 y 38 años de edad que permanecían retenidas contra su voluntad y presentaban lesiones visibles.

Una de ellas, se hizo presente en un nosocomio y denunció haber sido lesionada por su pareja.

De acuerdo a las primeras investigaciones, las víctimas habrían sido sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y maltratos de parte de su captor. Ambas fueron asistidas y trasladadas hacia la sede judicial, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de la autoridad competente.