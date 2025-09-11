Malvinas Argentinas: investigan un robo y hallan drogas y armas en los allanamientos

En un procedimiento realizado ayer en Malvinas Argentinas, personal policial de la Departamental Colón detuvo a dos hombres de 37 y 45 años vinculados a un hecho de robo en investigación.

Durante los allanamientos, se incautaron tres armas de fuego de distintos calibres con cartuchos, una suma de dinero, seis teléfonos celulares y un Chevrolet Corsa. Además, los efectivos encontraron seis ladrillos de marihuana y varios gramos de cocaína.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y permitió reunir pruebas clave para la causa.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.