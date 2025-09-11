Misterio: Desesperada búsqueda de un padre y su hijo en el Dique El Cajón

Un importante operativo se desplegó este jueves 11 de septiembre para tratar de dar con el paradero de un hombre de 37 años y su hijo, quienes desaparecieron ayer en la zona del Dique El Cajón de Capilla del Monte.

La madre del pequeño denunció que salieron de su casa ayer en horas de la tarde con intenciones de pescar al río Calabalumba y no volvieron. Asimismo, dijo que intentó comunicarse telefónicamente y tampoco tuvo éxito.

El vehículo Chevrolet Aveo de color gris que conducía Cristian Fink y donde se trasladó junto a su hijo, de tres años, fue encontrado con llave en la costa del dique y se dio inmediata participación a los equipos de rescate.

Durante las últimas horas, se encaró un rastrillaje con participación del personal de los bomberos voluntarios, efectivos policiales e integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) en la zona del balneario Águila Blanca.