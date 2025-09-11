No hay rastros del hombre que desapareció con su hijo y temen lo peor

Sierras de Córdoba
No hay rastros del hombre que desapareció con su hijo y temen lo peorEl vehículo que usaron para trasladarse apareció abandonado cerca del Dique El Cajón.
Una importante rastrillaje se lleva adelante en las sierras de Córdoba para tratar de dar con el paradero de un hombre de 37 años de edad y su pequeño hijo de 3 años, quienes desaparecieron ayer en la zona del Dique El Cajón de Capilla del Monte. Se lleva adelante una intensa búsqueda y a medida que pasan las horas, se agrava la incertidumbre.
Tras la denuncia que hicieron los familiares, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y se difundió un pedido para tratar de localizar a Cristian Fink y el pequeño Alvaro. Ambos habían dejado su domicilio el miércoles pasado en horas de la tarde con intenciones de ir al río Calabalumba y se trasladaban en un vehículo que fue encontrado abandonado y con llave.
Cristian mide 1.68 metros de altura aproximadamente, es de contextura física media, tez blanca y lleva cabello corto. En tanto, el niño es de contextura delgada, cabello corto de color claro, tez blanca y mide 1,10 metros aproximadamente.
Cualquier información sobre su paradero, se podrá informar en cualquier dependencia policial o judicial mas cercana.