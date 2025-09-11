No hay rastros del hombre que desapareció con su hijo y temen lo peor

Una importante rastrillaje se lleva adelante en las sierras de Córdoba para tratar de dar con el paradero de un hombre de 37 años de edad y su pequeño hijo de 3 años, quienes desaparecieron ayer en la zona del Dique El Cajón de Capilla del Monte. Se lleva adelante una intensa búsqueda y a medida que pasan las horas, se agrava la incertidumbre.

Tras la denuncia que hicieron los familiares, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y se difundió un pedido para tratar de localizar a Cristian Fink y el pequeño Alvaro. Ambos habían dejado su domicilio el miércoles pasado en horas de la tarde con intenciones de ir al río Calabalumba y se trasladaban en un vehículo que fue encontrado abandonado y con llave.

Cristian mide 1.68 metros de altura aproximadamente, es de contextura física media, tez blanca y lleva cabello corto. En tanto, el niño es de contextura delgada, cabello corto de color claro, tez blanca y mide 1,10 metros aproximadamente.

Cualquier información sobre su paradero, se podrá informar en cualquier dependencia policial o judicial mas cercana.