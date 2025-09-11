Qué pasará con la nena que se atrincheró en una escuela de Mendoza

Mendoza. Fueron más de cinco horas de tensión en las que una nena de 14 años se atrincheró en el colegio Mendoza armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía de la provincia de San Luis. La adolescente disparó tres veces y, tras entregar el arma y someterse a las autoridades, este miércoles por la tarde era revisada por profesionales de la salud.

Luego, según deslizó la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, en conferencia de prensa, será derivada a un centro de salud: ella está óptima físicamente, pero el abordaje médico será desde el lado de la salud mental para entender por qué una niña llegó a una situación tan extrema.

Por su edad, es inimputable. Su caso lo toma directamente el ejecutivo a través del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), organismos del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes protegiendo sus derechos. Estos equipos realizan abordajes, toman medidas de protección y brindan seguimiento a los menores.

“El objetivo se ha cumplido: esta niña está sana y salva y ahora está con el equipo de abordaje y luego será derivada a algún dispositivo de salud”, explicó Rus y destacó que desde un primer momento se conformó un comité de crisis con sus pares de los ministerios de Salud y Educación.

También valoró el trabajo de la negociadora Rocío Conti, que fue quien tomó contacto con la niña y logró que se entregara, y del negociador secundario que hablaba con los equipos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) que llegaron en helicóptero al colegio Marcelino Blanco de la localidad de La Paz.

“Lograron que la niña desistiera de la actitud de empuñar el arma, que era riesgoso para ella porque ya no había nadie en el lugar, ya que todos fueron de inmediato evacuados", dijo la funcionaria.

“Costó porque han sido más de 5 horas de trabajo intenso de todos los equipos. No ha sido una situación fácil”, agregó Rus y detalló que “su contexto familiar estuvo allí desde el primer momento”.

También reveló que hablaron con el padre, un comisario de la Policía de San Luis, y eso les permitió “contar con información valiosa”. Cómo accedió la chica a la pistola de su padre será objeto de la investigación judicial. Y confirmó que la nena “disparó tres veces” al aire.