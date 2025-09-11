Quiso evitar la multa con un soborno y terminó tras las rejas en La Tordilla

Un operativo de control preventivo realizado en la localidad de La Tordilla, departamento Ansenuza, terminó con la detención de un hombre que intentó sobornar a los efectivos policiales para evitar ser sancionado.

Según informó la Policía de Córdoba, durante la inspección se le secuestró el automóvil en el que circulaba, una suma superior a los 100 mil pesos en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes mientras se investigan las circunstancias que rodearon el hecho.