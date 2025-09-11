Se desató un incendio en el emblemático edificio Libertad de Buenos Aires

Buenos Aires. Pasadas las 11 de la mañana de hoy se desató un incendio en el edificio Libertad de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Las llamas se iniciaron en el polígono de tiro, que está junto a la playa de estacionamiento del lugar.

El edificio está ubicado en Comodoro Py 2055 y es de la Armada Argentina. Si bien el fuego está dominado, actualmente está trabajando el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires junto al SAME.

“Se trata de un lugar sin contacto con el edificio principal y está en un sector de contrafrente, junto a la playa de estacionamiento”, informaron fuentes de la Armada a Infobae.

A su vez, también indicaron que evacuaron todo el material pirotécnico que podía llegar a agravar la situación, como también a todo el personal. Mientras, el cuerpo de bomberos intenta que las llamas no alcancen a la imprenta lindera al edificio, ya que cuenta con mucho material inflamable.

Sin embargo, y con relación a este incidente, sucedió otro hecho. Y es que una ambulancia del SAME, que se dirigía al lugar, volcó a metros de llegar, sobre la avenida Comodoro Py.

Es por eso que señalaron: “Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, de Bomberos de la Ciudad, acudió a auxiliar a los ocupantes de la ambulancia que volcó metros antes de llegar al predio donde se registraba el incendio. Los rescatistas auxiliaron al conductor y al médico, que luego fueron trasladados al hospital Fernández”.

En el lugar también trabaja una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

