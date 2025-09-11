Seis detenidos en el sur provincial por robos, amenazas y lesiones

La Policía de Córdoba informó que, tras una serie de allanamientos en distintas localidades del sur provincial, seis personas fueron detenidas acusadas de delitos vinculados al robo de vehículos, hurto de electrodomésticos, amenazas y lesiones con uso de arma blanca.

Entre los aprehendidos, uno tenía pedido de captura vigente por causas penales.

Durante los procedimientos se secuestró una camioneta y una motocicleta sustraídas, además de varios electrodomésticos y un arma blanca.

Los operativos se desplegaron en Villa Huidobro, Villa María, Río Segundo y Alta Gracia, y forman parte de las tareas preventivas y de investigación que lleva adelante la fuerza de seguridad.