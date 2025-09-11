Sepultarán los restos de Brenda Torres, la joven descuartizada en Córdoba

A dos meses del hallazgo de su cuerpo descuartizado, la familia de Brenda Torres podrá darle la última despedida. El cadáver de la joven será sepultado este jueves 11 de septiembre en el cementerio de La Calera, mientras su familia continúa exigiendo justicia, reclama la aparición de los restos que faltan y una condena ejemplar.

El caso provocó una fuerte conmoción en la provincia y la causa cuenta con dos sospechosos detenidos: Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), quienes fueron imputados por femicidio.

La justicia declaró el «secreto de sumario» y la familia de Brenda pide que se intensifiquen los rastrillajes en la zona norte de Córdoba. Roque es el papá de la víctima y sostuvo en diálogo con El Doce: «No le deseo a nadie el dolor de la muerte horrible que tuvo mi hija. Pido justicia por ella. Que sean condenados como tiene que ser».

«Ellos saben bien lo que han hecho, son culpables. Quiero que esto se termine de una vez, que se haga justicia por Brenda y que de una vez por todas se haga la sepultura como tiene que ser»; concluyó.