Tras los incendios, un operativo aéreo sobrevoló La Calera, Alta Gracia y Cosquín

La Dirección Provincial de Aeronáutica desplegó este jueves un operativo aéreo para verificar los sectores donde se habían registrado incendios el día anterior.

La aeronave utilizada fue un Cessna 206, que sobrevoló las zonas de La Calera, Alta Gracia y Cosquín. El vuelo permitió comprobar que los focos estaban contenidos, delimitar los perímetros y reforzar la coordinación con los equipos de bomberos en tierra para evitar reinicios

Estas acciones se desarrollaron en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que articula el trabajo de la Dirección de Aeronáutica con el Ministerio de Seguridad y los cuarteles de bomberos voluntarios. El objetivo es consolidar una respuesta integral frente a los incendios forestales.

La Dirección mantiene activa una guardia operativa permanente como parte del dispositivo de prevención y combate de incendios en toda la provincia.