Tras un importante despliegue policial, dos delincuentes fueron detenidos en Carlos Paz

En horas de la tarde se desplegó un importante operativo policial en barrio Costa Azul de Villa Carlos Paz, donde se produjo la detención de dos delincuentes, uno de ellos se encondió en un placar para evitar la detención.

Un vecino alertó por medio de un llamado de que dos sujetos en actitud sospechosa ingresaron a una vivienda en calle Calingasta. Los delincuentes que estaban dentro de la propiedad habían preparado varios objetos del inmueble para llevarse, al momento en que las fuerzas policiales llegaron y rodearon el lugar.

Al llegar, observan una de las ventanas dañadas, una vez dentro, se percatan de que uno de los sujetos intentaba escapar por otro sector de la propiedad, mientras el segundo se escondió dentro de un placar para no ser encontrado.

Inmediatamente se procedió a su detención y fueron trasladados a la dependencia policial.